حائل 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بصالة الاجتماعات بقصر اجا اليوم، فريق تطوير مشروع الزراعة المبتكرة بمنطقة حائل.وعرض الفريق على سموه مراحل تطوير المشروع الذي يعتمد على تقنيات متقدمة تساعد على الحفاظ على أكثر من 90% من المياه وينتج المتر المربع أكثر من 30 ضعفًا مقارنة بالزراعة التقليدية.ويعتمد المشروع على البرامج التي طورتها وزارة البيئة والمياه والزراعة وبرامج الرؤية المعنية بالحفاظ على المياه كمورد استراتيجي للمملكة وفي الوقت نفسه دعم الأمن الغذائي للملكة من خلال حلول تقنية متطورة تأخذ بالاعتبار سلامة الغذاء وتطوير الحلول المتكاملة لتعزيز نسبة المحتوى المحلي من المداخلات والوسائل الزراعية والتجهيزات والبيوت الزجاجية المطورة ويعتمد على الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة في مراكز الزراعة المبتكرة والمرافق المساندة.ويهدف مشروع الزراعة المبتكرة والمستدامة إلى تطوير حلول وفق برامج وزارة البيئة والمياه والزراعة لتحول المزارعين من زراعة القمح والأعلاف والمحاصيل التي تستهلك المياه إلى زراعة مستدامة وغذاء صحي امن وتطوير صناعة منافسة ومستدامة للمحاصيل الأكثر استهلاكًا في المملكة بما في ذلك تطوير سلاسل الإمداد والتوزيع والشراء المنظم للمحاصيل الزراعية.كما ويهدف المشروع إلى تدريب وتأهيل مجموعة من الشباب السعودي عن طريق الابتعاث إلى مراكز أبحاث وتطبيقات الزراعة المبتكرة والمستدامة في هولندا، فيما سيتم خلال المرحلة الثانية إنشاء معهد متخصص للتدريب والأبحاث والتطوير في مركز المشروع في منطقة حائل.وسيعتمد المشروع على الكفاءات الوطنية التي سيتم تدريبها في مراكز الإنتاج التي سيتم إنشائها في مواقع مختلفة في المنطقة بما في ذلك وظائف مناسبة للعنصر النسائي في مجال المختبرات وسلاسل الإمداد، وسيوفر المشروع وظائف في مراكز التعبئة والتغليف والمخازن المبردة والصناعات الغذائية المرتبطة بالمشروع.وقدم سمو نائب أمير منطقة حائل شكره وتقديره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة على الجهود المتميزة التي تبذلها الوزارة للحفاظ على الموارد المائية الإستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي بهذه التقنيات المتطورة.// انتهى //13:50ت م0092