نجران 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران بالإنابة في مكتبه بالإمارة اليوم رئيس الجمعية التعاونية للسياحة والتراث العمراني بمنطقة نجران حمد محمد آل منجم يرافقه أعضاء مجلس إدارة الجمعية .وأطلع سموه خلال اللقاء على سير العمل في الجمعية وماحققته من إنجازات خلال الفترة الماضية .وثمن سمو الأمير تركي بن هذلول جهود رئيس وأعضاء الجمعية مؤكداً سموه أهمية تكثيف التعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة للإسهام في تحقيق أهداف الجمعية.// انتهى //13:51ت م0093