الباحة 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسيحتفل نادي الباحة الأدبي الثقافي يوم الاثنين القادم باليوم العالمي للشعر ، من خلال سبع فعاليات مابين أمسيات وأصبوحات شعرية وقراءات نقدية ومعارض وتوقيع دواوين.وأبان رئيس نادي الباحة الأدبي الثقافي حسن بن محمد الزهراني، أن الفعاليات التي تستمر أربعة أيام تتضمن أصبوحة ثقافية يقيمها النادي بالشراكة مع جامعة الباحة بكلية العلوم الأداب بالمخواة يوم الاثنين القادم ، تتضمن قراءات نقدية لأساتذة الكلية وقراءات شعرية يشارك بها طلاب وطالبات الكلية ، يليها في اليوم التالي أمسية شعرية بقاعة الشيخ سعيد العنقري الثقافية بالنادي يشارك عدد من الفائزين بجوائز في المسابقات الشعرية ومنها الفائز ببردة عكاظ .وبين أنه في يوم الأربعاء سيقيم النادي بالشراكة مع تعليم الباحة أصبوحة شعرية للبراعم والشباب من طلاب التعليم العام بمقر النادي ، فيما يحتفي النادي يوم الخميس بالطالب محمد عبد الله غرسان الزهراني الذي مثل جامعة الباحة في مسابقة الشعر وفاز بالمركز الثالث على مستوى جامعات المملكة ، مشيراً إلى أن من ضمن النشاطات المصاحبة لهذه الفعاليات معرض للكتاب ومعرض الفن تشكيلي ومعرض للخط العربي.// انتهى //13:54ت م0095