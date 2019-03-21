تبوك 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسكثفت بلدية مركز بداء التابع لمنطقة تبوك من جولاتها الرقابية التي استهدفت أمس محلات العطارة والمواد الغذائية بالمركز وبالقرى والهجر التابعة له، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وتطبيقها للتعليمات المنظمة لكل نشاط.وأفاد رئيس بلدية المركز المهندس محمود بن عبدالله العطوي, أن هذه الجولات جاءت بعد رصد لعدد من المنتجات الملاحظ عليها من قبل هيئة العامة للغذاء والدواء، حيث تم مصادرتها وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المحلات المخالفة.ودعا المواطنين والمقيمين بالتعاون مع البلدية والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة أو ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات البلدية التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى من خلال الاتصال بالرقم الموحد " 940 " على مدار اليوم.// انتهى //15:12ت م0138