الأحساء 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسدشن عميد الكلية التقنية بمحافظة الأحساء سعد بن عبدالرحمن اليمني، اليوم، فعاليات أسبوع البيئة تحت عنوان " نحمي بيئتنا .. لرفاه مجتمعنا " بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء وأمانة الأحساء متمثلة في وكالة الخدمات، بحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وعدد من المدربين والمتدربين، وذلك بالساحة الرئيسية بالكلية .وبدء الحفل بكلمة لعميد الكلية أكد خلالها على أهمية المحافظة على البيئة ومقدرات الوطن والنظافة العامة التي نستمدها من ديننا الحنيف، إضافة الى المحافظة على البيئة التدريبية من تجهيزات وورش ومعامل ومرافق واستخدامها الاستخدام الأمثل الذي يتوافق مع متطلبات السلامة المهنية، منوها بحرص وتوجيه معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ونائبه للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني على تسخير جميع الإمكانيات للمشاركة في أسبوع البيئة، وتخصيص أول أسبوع من فصل الربيع من كل عام للبيئة والتوعوية بأهميتها.من جانبه أشار وكيل الكلية لشؤون المتدربين غازي بن صالح العيد، بأن الكلية تسعى أن يكون هذا البرنامج ذاتياً ومستمراً طوال أيام العام وذلك تعزيزاً لمفهوم البيئة المستدامة من خلال تشجيع استخدام الموارد الصديقة للبيئة والمحافظة عليها، مشيداً بمتابعة مدير عام الأنشطة بالمؤسسة المهندس سلطان بن عبدالعزيز الصنيع، وبتعاون إدارة الكلية ورؤساء الأقسام والمجتمع الخارجي في إنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه.فيما بين رئيس مركز النشاط شكري بن عبدالله الحمام، أن فعاليات أسبوع البيئة اشتملت على زراعة 150 من الورود والزهور في الساحات الرئيسة بالكلية، وشارك المتدربين والمدربين وإدارة الكلية بحملة نظافة شاملة، إضافة إلى فعاليات الرسم الجرافيكي في الهواء الطلق تحاكي رسوماتها البيئة وأهميتها، كما أقيمت محاضرة تناولت أهمية البيئة والحفاظ عليها، وتأثير الغازات الناتجة من عوادم السيارات على البيئة والإنسان.// انتهى //15:13ت م0139