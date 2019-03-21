قوز الجعافرة 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واستفقد رئيس المجلس البلدي ببلدية بمركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا عبده بن حسن جعفري أمس، يرافقه أعضاء المجلس، عددا من القرى التابعة للمركز للوقوف على احتياجات المواطنين من الخدمات البلدية ومتابعة تنفيذ المشاريع البلدية المنجزة والجاري تنفيذها.وشملت الجولة قرى الخوالدة و أم العرش والزبدية وحلة مطري وأبو حبيبة وزربه ، وقف خلالها على مشروع السفلتة وتسوير المقابر وأعمال الإنارة، ومتابعة أعمال مبادرة معالجة مظاهر التلوث البصري في تلك القرى ، اطلاع خلالها على سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالقرى ونسبة الإنجاز ومدى التزام المقاولين المنفذين بالاشتراطات والمواصفات والمعايير ، كما التقى خلالها بعددًا من المواطنين وسكان تلك القرى، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ومقترحاتهم وآرائهم فيما يتم إنجازه من مشروعات تنموية.وفي نهاية الجولة أشاد رئيس المجلس البلدي ببلدية بمركز قوز الجعافرة بالجهود التي يقوم بها أعضاء المجلس البلدي في طرح ومناقشة الموضوعات التي تمس مصلحة المواطن والتعاون المشترك في تحقيق كافة الاحتياجات تماشيًا مع توجيهات وتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - ، بتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف كافة المجالات الخدمية.// انتهى//15:15ت م0140