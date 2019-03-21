الكويت 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسالقتى الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي اليوم، عددًا من أعضاء الكونجرس الأمريكي الذي يزور دولة الكويت حاليًا.ووفقاً لوكالة الانباء الكويتية تم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //15:16ت م0141