حائل 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسدشن مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف الثويني اليوم, مبادرة تشجير المدارس "الحدائق المدرسية" بمدرسة بلال بن رباح الابتدائية.وشارك الدكتور الثويني وعدد من مديري الإدارات بتعليم حائل والطلاب في زراعة بعض الأشجار في التي تضمنت نموذج الزراعة المائية التي تعد من أفضل الطرق الحديثة للري من حيث استهلاك أقل كميات ممكنة من المياه.من جهة قدم رائد النشاط بالمدرسة المشرف على المبادرة أحمد التميمي, شرحاً مفصلاً عن الزراعة المائية دور الشراكات المجتمعية في دعم مثل هذه المبادرات.من جهة أخرى دشن مدير عام التعليم بالمنطقة معرض الفرق التطوعية الذي يشارك فيه العديد من المدارس وذلك بالصالة الرياضية بمدرسة بلال بن رباح الابتدائية حيث اطلع على أقسام المعرض واستمع إلى شرح مفصل لهذه الأقسام التطوعية من قبل العاملين عليها بمختلف التخصصات التطوعية.// انتهى //15:17ت م0142