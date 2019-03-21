الرياض 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسأكد المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين، أن مشروعات الرياض الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تعتبر منظومة مشروعات تكاملية ستحدث تحولاً كبيراً في وجه الرياض وبيئتها وستعزز حضورها وتنافسيتها بين المدن العالمية، خاصة وأنها أتت في إطار تحقيق رؤية 2030 التي تركز على تنافسية المدن وتحسين جودة الحياة وتطبيق متطلبات الاستدامة البيئية.وقال البوعينين: "إن رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمنظومة مشروعات الرياض يعزز من فرص جودتها وتنفيذها في الوقت المحدد لما عرف عن سموه من شغف في التنفيذ وتحقيق الجودة والإصرار على الإنجاز".وأضاف: "من المتوقع أن تعزز المشروعات الأربعة الجوانب البيئية والثقافية والرياضية، إضافة إلى تحفيز اقتصاد منطقة الرياض بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام".وبين أن إنفاق ما يقرب من 86 مليار ريال على مشاريع الرياض ستسهم - بإذن الله - في تحفيز الاقتصاد والقطاع الخاص على وجه التحديد؛ وسيخلق فرصاً وظيفية واستثمارية متنوعة، كما أن استكمال البنى التحتية للمشروعات المستهدفة يفتح الباب أمام الاستثمارات النوعية المرتبطة بالقطاعات المستهدفة بالمشروعات.وتابع قائلاً: من المتوقع أن تستقطب ما يقرب من 50 مليارا من الاستثمارات النوعية وستتوزع بين المشروعات السكنية والفندقية والمكتبية والصحية والرياضية والتعليمية، كما أن اكتمال المشروعات سيقود إلى خلق بيئة حاضنة للمبادرين والمبدعين من الشباب ورواد الأعمال ورجال المال للتوسع الاستثماري واقتناص الفرص المتنوعة.وأفاد بأن هناك جانب مهم من الانعكاسات الاقتصادية البيئية المشتركة المرتبط بعمليات معالجة مياه الصرف لاستخدامها في الري؛ وهذا المشروع يعني فتح استثمارات في محطات المعالجة وتشغيلها والإشراف عليها، وأن هذا المشروع سيسهم في تنقية البيئة وحمايتها من التلوث وتحقيق الاستدامة المائة في جانب الري كمرحلة أولى، ولهذا المشروع إضافة إلى المشاريع البيئية والرياضية انعكاسات اقتصادية غير مباشرة، فتحسين جودة الحياة وتعزيز البيئة وتنقيتها ينعكس ايجاباً على صحة الإنسان وبالتالي سيؤدي إلى خفض تكاليف الرعاية الصحية وما ينفق فيها، بالإضافة إلى المتغيرات المناخية المتوقع حدوثها كنتيجة للتشجير التي ستنعكس على استهلاك الطاقة نسبيا.// انتهى //15:18ت م0144