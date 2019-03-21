الرياض 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، بالغ الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، بمناسبة إعلان إطلاق أربعة مشروعات نوعية كبرى في مدينة الرياض ، تهدف إلى نماء الوطن ورفع مستوى جودة الحياة ، ومن بينها مشروع " المسار الرياضي " .وأوضح سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة قائلاً : " إعلان إطلاق هذه المشروعات في العاصمة السعودية الرياض ، هو تجسيد لما يوليه ولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله - من اهتمام كبير برفع مستوى جودة الحياة ، وتحويل العاصمة الرياض إلى مدينة عصرية متطورة جاذبة ، وتكون محل اهتمام الكثيرين وفق رؤية المملكة 2030 .وأضاف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل " مشروع المسار الرياضي على وجه التحديد ، الذي يمتد بطول 135كم في قلب العاصمة الرياض ، سيوفر دون شك بيئة رياضية متميزة تحفز المجتمع على ممارسة الرياضة ، وهو الهدف الذي نعمل عليه في الهيئة العامة للرياضة ، ونسعى بشكل دائم لتطوير هذا الهدف في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه قطاع الرياضة والشباب من قيادتنا الرشيدة ".// انتهى //15:19ت م0146