عقدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية " "تكامل" مؤخراً، اجتماعا مع جامعة الملك سعود، ممثلة بعمادة تطوير المهارات في مقر الجامعه بالرياض، وذلك لمناقشة عدد من البرامج المشتركة بين الجهتين.وجرى خلال الإجتماع، مناقشة تفعيل برامج تدريبية تهدف إلى توعية الطلاب والطالبات والخريجين والخريجات الراغبين بالعمل في القطاعات السياحية من جميع التخصصات والمؤهلات، بحضور سمو الأميرة نورة بنت خالد ممثلة عن المركز الوطني لتنمية الموارد البشريه السياحيه "تكامل"، ووكيله عمادة تطوير المهارات الدكتورة رحاب المخضوب ومديرة مكتب وكيلة عمادة تطوير المهارات اماني الموسى وعدد من اعضاء العمادة.كما اطلع الحضور على المحاور المقترحة لهذا البرنامج لإنشاء الخطة المبدئية له، وتمت الموافقة على اطلاق النسخة الأولى من البرنامج مطلع شهر أبريل القادم 2019م تحت شعار، أسبوع السياحة: فرص وتطلعات، لتحقيق رؤية الهيئة في أن يشغل ويدار قطاع السياحة في المملكة بأيدٍ وطنية تمتلك المعارف والمهارات والقدرات والسلوكيات اللازمة لشغل الوظائف السياحية التي ستولدها تنمية السياحة المستدامة.عقب ذلك، تم مناقشة عدة أمور ضمن جدول الأعمال المعد لهذا اللقاء ومن ضمنها: مناقشه الدورات والبرامج السياحية ومناقشة ورش التوعية لمهارات التعامل مع السائح لأعضاء هيئة التدريس (سفراء السياحة) ومناقشة الفئات المستهدفة للبرامج وما يتعلق بالتدريب، والجدول الزمني، والخروج بتوصيات وخطة عمل للتواصل المستمر وتنفيذ شراكة في التوعية والتدريب بين الجهتين.// انتهى //15:20ت م0147