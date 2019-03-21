عرعر 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسنفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية اليوم حملة نظافة بمدينة عرعر وذلك على طريق سكاكا ورفحاء بالتعاون مع أمانة وفرع وزارة النقل بالمنطقة وذلك ضمن برنامج أسبوع البيئة بعنوان " نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا " في إزالة المخلفات على الطريق وتنظيفه.وأوضح مدير الفرع بالمنطقة الدكتور فهد العنزي أن حملة النظافة تستمر اليوم بالتعاون مع إدارة التعليم في توزيع هدايا ومطويات توعوية للحفاظ على البيئة والحد من التلوث البيئي ونحوها مساء اليوم على الطرقات داخل مدينة عرعر.ويأتي أسبوع البيئة لرفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتفعيل دور المؤسسات الحكومية والخاصة في الحفاظ على البيئة, بالإضافة إلى رفع مستوى مسؤولية الأفراد تجاه البيئة.يذكر أن فعاليات أسبوع البيئة تستمر فعالياته إلى الأربعاء القادم وتشمل محاضرات تثقيفية ومسابقات ترفيهية مختلفة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والفرق التطوعية.// انتهى //15:41ت م0149