تبوك 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسكثفت أمانة منطقة ممثلة في وكالة الخدمات جهودها التوعوية بالتزامن مع " أسبوع المستهلك الخليجي ", الهادف إلى نشر الوعي لدى المستهلك وتزويده بالمعارف والمهارات ليصبح مستهلكاً مدركاً وملماً بحقوقه ومسؤولياته.وأوضح مدير الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور محمد بديوي, أن الأمانة وبناءً على توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية قامت بتفعيل أسبوع المستهلك الخليجي الذي بدأ يوم الجمعة الماضي حيث قامت بتكثيف دورها التوعوي من خلال توزيع مايزيد على ألف منشور توعوي على المستهلكين من رواد السوق المركزي تتعلق بنصائح عامة لشراء وتخزين الأطعمة وعلامات الأسماك الطازجة وطريقة التعامل مع اللحوم الحمراء والبيضاء بأنواعها إضافة إلى طريقة حفظ الأطعمة وأعاده تسخينها.وبين أن الحملة التوعوية شملت العاملين في منشآت بيع اللحوم والأسماك والخضار لرفع مستوى الوعي لديهم في طريقة التعامل مع تلك المواد لضمان تقديمها بالطريقة الصحية والسليمة.// انتهى //15:45ت م0152