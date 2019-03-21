الرياض 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واستنظم جائزة المك فيصل، محاضرة لجامعة إفريقيا العالمية بعنوان "العلاقات الأفريقية العربية وأثرها في نشر الإسلام”، الحائزة على جائزة خدمة الإسلام 2019. يلقيها مدير جامعة إفريقيا العالمية الأستاذ كمال عبيد، يوم الإثنين الموافق 25 مارس 2019 في مؤسسة الملك فيصل الخيرية .وتأسست جامعة إفريقيا العالمية بمبادرة من حكومة السودان في عام 1991، وتعتبر الجامعة الدعوية الأكبر في أفريقيا ما وراء الصحراء، حيث تضم 15 كلية موزعة في كل من أفريقيا والصين وتركيا. وخلال المحاضرة، يسلط الأستاذ كمال عبيد الضوء على تاريخ نشر الإسلام في أفريقيا، وجهود جامعة إفريقيا العالمية في خدمة الإسلام والمجتمعات الإسلامية في القارة السمراء.ومن أبرز الإنجازات التي قدمتها الجامعة بهدف نقل المعرفة وتوسيع نطاق الثقافة والدعوة، تأسيس المحطة الإذاعية “راديو أفريقيا” وكذلك “قناة العالمية الفضائية”، كما قامت بإصدار العشرات من الكتب والمجلات والتقارير الدورية من أبرزها: كتاب قصة انتشار الإسلام في أوغندا، وكتاب قضايا اللغة والدين في الأدب الإفريقي، وكتاب انتشار الإسلام في الاستوائية الكبرى، بالإضافة إلى مجلة دراسات إفريقية التي صدر منها 56 عدداً حتى الأن.وتضم جامعة إفريقيا العالمية 15,191 طالباً وطالبة، 50% منهم من الطلاب الأفارقة و25% من جنسيات (آسيوية وأوروبية) و25% طلاب سودانيين، فيما يتكون الكادر التعليمي للجامعة 764 أستاذاً من السودانيين والأجانب من أصحاب الخبرة والكفاءة. حصلت الجامعة على وسام الإنجاز من جمهورية السودان وجائزة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في علوم السنة من الأزهر، وفي تصنيفات أفضل الجامعات، حصلت الجامعة على الترتيب 173 أفريقياً و175 عربياً والثالث محلياً.// انتهى //16:54ت م0221