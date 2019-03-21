لندن 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسعاودت قوات نظام الأسد قصفها الصاروخي لمناطق في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، بالتزامن مع قصف من قبل قوات النظام طال مناطق في اللطامنة بشمال حماة الواقعة ضمن مناطق الهدنة الروسية – التركية والمنطقة منزوعة السلاح.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له مصرع مواطن متأثراً بجراح أصيب بها في قصف سابق لقوات نظام الأسد على مناطق في قرية الكركات بجبل شحشبو، ليرتفع عدد القتلى إلى 472 على الأقل خلال تطبيق اتفاق بوتين – أردوغان.// انتهى //17:00ت م0222