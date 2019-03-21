القاهرة 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، على إثر عمليات شراء من جانب المستثمرين المصريين والعرب على أسهم منتقاة في قطاعات الاستثمار والخدمات المالية والعقارات، بالإضافة إلى بعض أسهم المضاربات، في مقابل استمرار عمليات البيع من صناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية.وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة تداول نهاية تعاملات الأسبوع أن مؤشر البورصة الرئيسي (ايجي اكس 30) ارتفع بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 81ر14782 نقطة، وزاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة (ايجي إكس 70) بشكل طفيف وبنسبة 19ر0% ليغلق عند مستوى 685 نقطة، بينما سجل مؤشر (ايجي اكس 100) الأوسع نطاقًا مكاسب محدودة بلغت نحو 25ر0% لينهي التعاملات عند مستوى 72ر1740 نقطة.وأوضحت البيانات الختامية للجلسة أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح 5ر2 مليار جنيه ليصل إلى 8ر820 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت نحو 811 مليون جنيه.واتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 4ر9 مليون جنيه، و36 مليون جنيه، و7ر23 مليون جنيه، على التوالي، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية نحو البيع بصافي قيمة بلغت 3ر71 مليون جنيه.// انتهى //17:06ت م0223