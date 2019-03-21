الرياض 14 رجب 1440هـ الموافق 21 مارس 2019م واساستقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة باخيت باتير شايف، الذي ودع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.وأعرب معالي الوزير العساف عن تقديره للجهود التي بذلها سفير كازاخستان في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.// انتهى //17:06ت م0224