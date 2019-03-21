الرياض 14 رجب 1440هـ الموافق 21 مارس 2019م واساستقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة دومينيك مينور.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، وكيل وزارة خارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد.// انتهى //17:14ت م0225