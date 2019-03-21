تبوك 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واساختتم المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" اليوم, فعاليات دورتين تدريبيتين لتأهيل المرشدين السياحيين متعددي اللغات بتبوك للحصول على رخصة مزاولة مهنة الإرشاد السياحي , والتي أقيمت بقاعة فندق سويس إن بتبوك .وشملت الدورات التي استمرت على مدى خمسة أيام وحضرها 50 متدرباً ومتدربة على التدريب النظري وآخر ميداني في المواقع الأثرية والتاريخية بمدينة تبوك , وجرى خلال الدورتين التي قدمها مدربو الإرشاد السياحي أحمد الجعيد وعبدالعزيز السنوسي , تزويد المتدربين والمتدربات بأفضل المهارات والممارسات وفق معايير دولية لمهنة الإرشاد السياحي ، وقيادة المجموعات السياحية وتعريفهم بالتحديات التي قد تواجه المرشد في الميدان ، وسبل التغلب عليها.والجدير بالذكر أن هذه الدورات تأتي ضمن أهداف المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية لتدريب القوى الوطنية لممارسة مهنة الإرشاد السياحي، وتزويدهم بالمهارات التي تعزز قدراتهم العملية ، وتنمي مهاراتهم في هذه المهنة , وتقديم كوادر سعودية مدربة ومؤهلة تأهيلا شاملا.// انتهى //17:19ت م0226