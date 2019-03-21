الدمام 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واساحتفلت الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية ارتقاء اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون، ضمن برامج تنمية الوعي المجتمعي وامتداداً للفعاليات التي تقدمها الجمعية، وذلك في المدرسة الابتدائية السابعة بالدمام .وتأتي هذه الفعالية .وأوضحت منسقة العلاقات العامة والإعلام سارة المسعد أن فعالية اليوم العالمي لمتلازمة داون تهدف إلى تسليط الضوء على حقوق ذوي مُتلازمة داون، وإبراز مواهبهم ودمجهم في المجتمع، حيث تضمنت الفعالية مسابقات ترفيهية وألعاب حركية.من جانبها أضافت قائدة مدرسة الابتدائية السابعة للبنات فصول عام والتربية الفكرية دعاء الحربي سعدنا في شراكة مجتمعية مع جمعية ارتقاء في تفعيل اليوم العالمي لمتلازمة داون، واستثمار الوقت لادخال البهجة والفرح في قلوب طالبات التربية الفكرية، ونثمن ونقدر لهم هذه الجهود والتعامل الراقي مع منسوبات المدرسة.يذكر أن جمعية ارتقاء هي إحدى مبادرات برنامج الفوزان لخدمة المجتمع ،حيث تعنى بجمع الحاسبات الآلية المستخدمة وإعادة تأهيلها من جديد،وتوزيعها على الجهات الاجتماعية والتعليمية، بهدف تقديم خدمات اجتماعية لهم للحفاظ على البيئة.// انتهى //17:19ت م0227