الرياض 14 رجب 1440هـ الموافق 21 مارس 2019م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بالرياض اليوم، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ونائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية المكلف مدير عام الإدارة الآسيوية فيصل العامودي.// انتهى //17:19ت م0228