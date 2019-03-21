رياضي / مضر يتعادل مع الصداقة في آسيوية اليد للأندية أبطال الدوري
الخميس 1440/7/14 هـ الموافق 2019/03/21 م واس
الرياض 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واس
تعادل الفريق الأول لكرة اليد بنادي مضر السعودي مع نظيره الصداقة اللبناني بنتيجة (18-18) ، خلال مواجهتهما اليوم على صالة نادي الكويت الكويتي ، ضمن مباريات البطولة الآسيوية الـ 21 للأندية أبطال الدوري .
وسيتواجه مضر مع فريق دراجون الصيني غداً في ختام مبارياتهم بدور المجموعات التمهيدية ، في لقاء يبحث من خلاله فريق مضر عن تحقيق الانتصار لضمان التأهل للدور الرئيسي من البطولة.
// انتهى //
17:20ت م
0229