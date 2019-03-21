الرياض 14 رجب 1440هـ الموافق 21 مارس 2019م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بالرياض اليوم، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة باخيت باتير شايف، بمناسبة انتهاء فترة عمله.وأعرب معاليه عن تقديره للجهود التي بذلها سفير كازاخستان في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.// انتهى //17:20ت م0230