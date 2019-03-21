صامطة 14 رجب 1440 الموافق 21 مارس 2019 م واسقام محافظ صامطة أحمد عبدالله زعلة ،اليوم ، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات المنفذة والتي تحت التنفيذ بالمحافظة ، وذلك ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف مراكز وقرى المحافظة.واطلع المحافظ خلال الجولة على المشروعات المقدمة للأهالي ، حيث شملت الجولة مشروع حزام قرية الجاضع ، والطريق الرابط بين الدغارير وإسكان الخارش ، ومشروع مقبرة الخارش ، والمركز الحضاري بالمحافظة ، ومشروع الملعب النسائي ، حزام قريتي الطرشية الخضراء ، والمراحل المنجزة في عدد من المشروعات التي شملتها الزيارة في صامطة وقراها .والتقى المحافظ ، خلال جولته التي رافقه رئيس البلدية المهندس هادي دغريري ، بالمقاولين ، حاثاً إياهم على سرعة الإنجاز وإنهاء المشروعات وفق العقود المبرمة معهم تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، مواكبة لتطلعات القيادة الرشيدة التي تدعم بسخاء هذه المشروعات الحيوية والتنموية.// انتهى //17:21ت م0232