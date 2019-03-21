لندن 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسصوتت لجنة السياسات المالية التابعة لبنك إنجلترا المركزي اليوم بالإجماع لصالح إستمرار سعر الفائدة الرسمي عند 0.75 بالمئة.وأوضحت اللجنة في بيان لها أن توقيت وطبيعة مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي ستحدد النظرة المستقبلية لإقتصاد البلاد، مشيرة إلى أن سعر الفائدة الرسمي ربما يرتفع أو ينخفض في حال المغادرة .وفي شأن متصل، رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 0.3 بالمئة بدلاً من عند 0.2 بالمئة وذلك نسبة لتحسن معدلات إنفاق المستهلكين خلال الفترة.// انتهى //17:22ت م0233