سياسي / وزارة الخارجية تقيم حفل توديع لسفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة بمناسبة انتهاء فترة عمله
الخميس 1440/7/14 هـ الموافق 2019/03/21 م واس
الرياض 14 رجب 1440هـ الموافق 21 مارس 2019م واس
أقامت وزارة الخارجية، حفل توديع لسفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة باخيت باتير شايف، بمناسبة انتهاء فترة عمله.
حضر الحفل، عدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة وكبار المسؤولين بالوزارة.
وقدم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين درعاً تذكارياً للسفير الكازاخستاني تقديراً لجهوده في توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
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17:24ت م
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