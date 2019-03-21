الرياض 14 رجب 1440هـ الموافق 21 مارس 2019م واسأقامت وزارة الخارجية، حفل توديع لسفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة باخيت باتير شايف، بمناسبة انتهاء فترة عمله.حضر الحفل، عدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة وكبار المسؤولين بالوزارة.وقدم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين درعاً تذكارياً للسفير الكازاخستاني تقديراً لجهوده في توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.// انتهى //17:24ت م0234