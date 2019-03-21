حفر الباطن 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسنيابة عن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، أدّى المشرف العام للشؤون التنموية والمجلس المحلي والمتابعة بالمحافظة ماجد بن سعد القريني اليوم ، في جامع الثنيان بحفرالباطن ، صلاة الميت على الشهيد دخيل بن حمود بن دخيل المطيري ، أحد منسوبي قوة الافواج الامنية ، الذي استشهد خلال أداء عمله على الحد الجنوبي بمنطقة عسير.ونقل المشرف العام تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لأخيه وذوي الشهيد، كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، وتعازي سمو أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو نائبه الأمير احمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.// انتهى //17:24ت م0235