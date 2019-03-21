حائل 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم, محافظة بقعاء التابعة لمنطقة حائل في إطار حرص سموه على تفقد المحافظات ولقاء أهاليها يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل, ووكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مبنى المحافظة, محافظ بقعاء سعد بن مبارك التركي ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس المحلي وأهالي بقعاء.بعد ذلك التقى سموه عدد من الأهالي واستمع لاحتياجات تطوير المحافظة.ثم توجه سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه والمرافقين لمستشفى بقعاء العام, ودشن عدداً من الخدمات التطويرية للمستشفى, ثم زار معرض اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية وعيادة التدخين بمستشفى بقعاء ومركز صحي الشعيبات وتربة والأجفر, كما تم تدشين ردهة المرضى بقسم الطوارئ بالمستشفى, واطلع سموه على تحسين قسم تنويم النساء بالمستشفى.إثر ذلك قام سموه بافتتاح قسم التعقيم المركزي الجديد بالمستشفى, ثم زار المرضى المنومين بقسم الكلى, كما اطلع على سير العمل بعد التحسينات التي شهدتها وحدة الكلى من توسعة وتطوير.عقب ذلك رعى الأمير عبدالعزيز بن سعد حفل محافظ وأهالي بقعاء في صالة الاحتفالات ببلدية بقعاء الذي بدء بالقران الكريم, ثم ألقيت كلمة محافظ وأهالي بقعاء ألقاها نيابة عنهم الدكتور خالد المشعان الذي رحب بأمير المنطقة وسمو نائبه, مؤكداً أن محافظة بقعاء وأهاليها يتشرفون بلقاء سموه وسمو نائبه, منوهاً بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-, وحرص ومتابعة سمو أمير حائل وسمو نائبه.ثم ألقيت عدد من القصائد الشعرية.اثر ذلك دشن سمو أمير منطقة حائل عدد من المشروعات التنموية في المحافظة بقيمة تجاوزت 167 مليون ريال, كما وضع حجر الأساس للمشروعات الجديدة بقيمة 160 مليون ريال شملت مشروعات بلدية ومياه وصرف صحي وطرق.ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن محافظة بقعاء وآخر عن المشروعات التي دشنها سموه في المحافظة.ثم ألقى الأمير عبدالعزيز بن سعد كلمة أعرب فيها عن شكره لأهالي محافظة بقعاء على مشاعرهم وترحيبهم, مؤكداً اهتمامه بتلبية احتياجات المحافظة والأهالي من خلال توفير الخدمات التي دائماً ما يؤكد عليها ولاة الأمر -حفظهم الله- .ونوه سموه في ختام كلمته بالعلاقة المتينة بين القيادة والشعب, مقدماً شكره للجميع, ومؤكداً أن الاحتياجات المقدمة من الأهالي هي على رأس اهتماماته.ثم تسلم أمير منطقة حائل وسمو نائبه درعين تذكاريين بهذه المناسبة .// انتهى //18:36ت م0271