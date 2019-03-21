نيويورك 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسإستهلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت على تراجع اليوم بعد أن تخلى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة هذا العام وأشار إلى تباطؤ متوقع للاقتصاد.وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي 57.23 نقطة، أو ما يعادل 0.22 بالمئة، مسجلا 25688.44 نقطة، ونزل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 4.51 نقطة، أو 0.16 بالمئة، إلى 2819.72 نقطة ، وانخفض مؤشر "ناسداك" المجمع 23.54 نقطة، أو 0.30 بالمئة، إلى 7705.43 نقطة.// انتهى //18:43ت م0273