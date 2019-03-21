الرياض 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واستقيم المكتبة الرقمية السعودية حفل جائزة التميز للإنتاج العلمي للجامعات السعودية في قواعد المعلومات العالمية السبت القادم 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م في مقر وزارة التعليم، برعاية من معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ .ويصاحب الحفل 3 تدريبات عملية صباحية يجتمع فيها وكلاء الجامعات السعودية للدراسات العليا والبحث العلمي وعمداء شؤون البحث العلمي وعمداء شؤون المكتبات لمناقشة الأدوار التكاملية بين المكتبة الرقمية السعودية والجامعات السعودية لخدمات الإنتاج العلمي والخدمات المرجعية للبحث العلمي ومؤشرات الإنتاج العلمي في الدوريات العلمية العالمية .كما يشمل الحفل تدريبات عملية مسائية للتعريف بمؤشرات الإنتاج العلمي وآلية احتساب معامل التأثير للمجلات والمقالات العلمية وبناء مهارات الباحثين وتحفيز أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا للنشر العلمي، ويكون التسجيل في هذه التدريبات العملية إلكترونياً عبر الروابط المتاحة من خلال منصة "مارس".وتهدف الجائزة إلى إبراز دور المتميزين في مجال الإنتاج العلمي السعودي وتكريمهم ودعم مكانتهم في المجتمع، وإذكاء روح التنافس الإيجابي في مجال النشر العلمي بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلبة الدراسات العليا، وتحفيز منسوبي الجامعات إلى استخدام قواعد المعلومات بما يحقق الاستخدام الأمثل للمصادر الرقمية التي تشترك بها المكتبة.وأنشأت المكتبة الرقمية السعودية جائزة التميز للإنتاج العلمي للجامعات السعودية في قواعد المعلومات العالمية، وزيادة الوعي بدور المكتبة الرقمية السعودية في دعم الإنتاج العلمي وزيادة استخدام مصادر المعلومات الرقمية التي تتيحها المكتبة، وتشجيع التميز في الإنتاج العلمي السعودي المنشور في الدوريات العلمية لمنسوبي الجامعات السعودية، والارتقاء بمستوى مخرجات البحث العلمي بالجامعة كماً ونوعاً من خلال تشجيع النشر في المجلات والدوريات العلمية المرموقة لتحقيق الانتشار المعرفي العالمي .وترتكز الرؤية للجائزة على خلق بيئة رقمية محفزة لاستخدام مصادر المعلومات داعمة للإنتاج العلمي السعودي، وتحفيز الباحثين في الجامعات السعودية على النشر العلمي في قواعد المعلومات العالمية لزيادة استخدام مصادر المعلومات التي تشترك بها المكتبة الرقمية السعودية، كما تستهدف الجائزة الجامعات السعودية وتشمل ( الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا ) .وتتضمن فروع الجائزة:أولاً: جائزة المكتبة الرقمية السعودية للجامعات الأعلى استخداماً لمصادر المعلومات الرقمية، بهدف رفع الوعي المعلوماتي لمصادر المعلومات الرقمية التي تشترك بها المكتبة لزيادة استخدامها من قبل منسوبي الجامعات السعودية حيث سيتم تقييم دخول منسوبي الجامعة على قواعد المعلومات التي تشترك بها المكتبة خلال العام 2018، وسيتم حصر عدد 6 جامعات الأعلى استخداماً لمصادر المعلومات الرقمية في المجالات التالية: (العلوم الإنسانية ، العلوم الاجتماعية ، العلوم الطبيعية ، التكنولوجيا والهندسة ، الزراعة ، العلوم الطبية) .ثانياً: جائزة المكتبة الرقمية السعودية للإنتاج العلمي السعودي المنشور في قواعد المعلومات العالمية (Web of Science ISI)، بهدف زيادة الإنتاج العلمي السعودي وتجويده من خلال معايير الناشرين الدوليين للجامعات والباحثين الأكثر إنتاجاً والأعلى تأثيراً في المجالات التالية: (العلوم الإنسانية ، العلوم الاجتماعية، العلوم الطبيعية، التكنولوجيا والهندسة، الزراعة، العلوم الطبية)، ويصنف الباحثون في الجامعات السعودية في فرع الجائزة وفقاً للباحث الأكثر إنتاجاً حسب عدد الأوراق العلمية المنشورة في كل مجال من مجالات الجائزة، والباحث الأعلى تأثيراً حسب عدد الاستشهادات في كل مجال من مجالات الجائزة، كما تصنّف الجامعات السعودية في الجائزة وفقاً للجامعة الأكثر إنتاجاً حسب عدد الأوراق العلمية المنشورة في كل مجال من مجالات الجائزة، والجامعة الأعلى تأثيراً حسب عدد الاستشهادات في كل مجال من مجالات الجائزة .ثالثاً: جائزة المكتبة الرقمية السعودية للإنتاج العلمي السعودي المنشور في قواعد المعلومات العالمية (SCOPUS)، وتهدف هذه الجائزة إلى زيادة الإنتاج العلمي السعودي وتجويده من خلال معايير الناشرين الدوليين للجامعات والباحثين الأكثر إنتاجاً والأعلى تأثيراً في مجالات العلوم الإنسانية، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الطبيعية، والتكنولوجيا والهندسة، والزراعة، والعلوم الطبية، ويتم تصنيف الباحثين في الجامعات السعودية وفقاً للباحث الأكثر إنتاجاً حسب عدد الأوراق العلمية المنشورة في كل مجال من مجالات الجائزة، والباحث الأعلى تأثيراً حسب عدد الاستشهادات في كل مجال من مجالات الجائزة، كما يتم تصنيف الجامعات السعودية وفقاً للجامعة الأكثر إنتاجاً حسب عدد الأوراق العلمية المنشورة في كل مجال من مجالات الجائزة، والجامعة الأعلى تأثيراً حسب عدد الاستشهادات في كل مجال من مجالات الجائزة .وتتضمن معايير الجائزة بأن تكون المشاركة باسم إحدى الجامعات السعودية أو المستشفيات التابعة والباحثين السعوديين الذين يعملون بها، وأن تكون المشاركة في البحوث العلمية المنشورة وفق التخصصات المضمنة في مجالات الجائزة، وأن تخضع المشاركة في دورة الجائزة الأولى لمعايير المكتبة الرقمية السعودية وقواعد المعلومات web of science و scopus، وأن تكون الجامعة الأكثر استخداماً لقواعد المعلومات في المكتبة الرقمية السعودية من خلال دخول الجامعة على بوابة المكتبة ودخولها المباشر عبر البوابة الخاصة بها .// انتهى //19:03ت م0275