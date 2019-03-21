الرياض 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسزارت اليوم، صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله، مركز توثيق سيرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ( سيرة ملك )، المقام في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019، واطلعت على أبرز ما كتب عنه على شاشة ضخمة وسط المعرض، إذ تعرض قصائد وصوراً، وأهم من نشر عنه من أخبار صحفية ومقالات، ضمن ما يكتنزه المركز من وثائق، تتضمن حوالي 300.000 مادة صحفية، و32 كتاباً، و10.000 صورة، و2.200 وسائط، منذ توليه أول مناصبه -رحمه الله-.وقالت الأميرة عادلة بنت عبدالله "وثقنا سيرته معاً منذ إنشاء المركز في أكتوبر ٢٠٠٨م" مضيفة أنّ المعرض يمثل ظاهرة حضارية سنوية للعاصمة الرياض، تلقى اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ويترقبها آلاف الزوار.وأشارت الأميرة عادلة إلى أن ما يميز المعرض وجود دولة البحرين الشقيقة "ضيف شرف"، ما يزيد أواصر المحبة والتآلف بين الدولتين والشعبين، علاوة على تميز بعض الدور بمحتواها وعروضها وطريقة التوزيع والتنظيم، وهذا ما دأبت عليه إدارة المعرض بتقديم الجديد من الأفكار والمشاركات.يذكر أن مركز توثيق سيرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ( سيرة ملك )، يهدف إلى توثيق سيرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - بأسلوب ومنهج علمي، يترجم محبة وتقدير الشعب السعودي والمجتمع الدولي للملك عبدالله، اعتماداً على مصادر المعلومات الأصلية، ومنها: الوثائق والروايات الشفوية والمراجع العلمية العربية والأجنبية والصحف والمجلات والصور.ويحوي الجناح صورة عدد قديم لصحيفة أم القرى، أولى الصحف السعودية في الشاشة، نشر فيها قرار الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - بتعيين الأمير عبدالله بن عبدالعزيز رئيساً للحرس الوطني، وعرض صور تعكس اهتمامه بالفروسية، وأهم القرارات التي اتخذها لتمكين المرأة، منها تعيينها عضواً في مجلس الشورى والبلديات.// انتهى //19:04ت م0276