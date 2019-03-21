السيح 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بزيارة اليوم إلى محافظة الخرج.واستهل سموه زيارته بافتتاح مبنى فرع الشركة السعودية للكهرباء في مدينة السيح, حيث كان في استقباله لدى وصوله محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي, ورئيس القطاع الأوسط بشركة الكهرباء المهندس عيد الغامدي, ومدير إدارة كهرباء الخرج المهندس قبلان العتيبي.وبعد أن قص سموه شريط الافتتاح استمع لشرح عن مهام الفرع والخدمات التي يقدمها, إضافة إلى المعلومات التفصيلية عن المبنى والطاقم الإداري والميداني.وقدم سمو أمير منطقة الرياض, شكره وتقديره لمسؤولي الشركة, متمنياً لهم التوفيق في أعمالهم.بعد ذلك افتتح الأمير فيصل بن بندر مبنى بلدية محافظة الخرج, بحضور معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس, حيث وقف سموه على الإدارات الفنية والهندسية والتنفيذية.كما وضع حجر الأساس لمشروع "ممشى الخرج" , بطول 5 كيلومترات, الذي يعزز دور القطاع الرياضي والترفيهي بالمحافظة.وأكد سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي, أن زيارته لمحافظة الخرج اليوم تأتي ضمن الزيارات المتواصلة للمحافظة, وذلك لما تحظى به من مكانة لدى ولاة الأمر -حفظهم الله- .ووصف سموه محافظة الخرج بالمتنفس الجيد لمدينة الرياض لما تتميز به من موقع جيد ومعالم أثرية مهمة, إلى جانب المزارع ذات المساحات الكبيرة.وقال: "إن لمحافظة الخرج حق علينا بأن نولي اهتمامنا بها من خلال دعمها بالمشاريع التنموية التي تخدم المواطنين والمقيمين والزائرين, مقدماً سموه شكره لكل من أسهم في خدمة المحافظة وسكانها, متمنياً للجميع التوفيق وللمحافظة المزيد من التطور والازدهار.// انتهى //19:04ت م0277