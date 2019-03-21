جدة 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واساحتفلت أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة ، بتخريج دورة الدبلوم لأمن الحدود للضباط البحريين رقم (٤)، التى تؤهل الضباط حديثي التخرج الى مهام حرس الحدود الأمنية والبحرية , برعاية قائد أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة اللواء البحري الركن علي بن داهش الغامدي وحضور عدد من ضباط الأكاديمية.وأعرب اللواء الغامدي عن شكره لمعالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي ، على دعمه اللامحدود للعملية التدريبية والتعليمية لعموم المرافق التعليمية بحرس الحدود ، وللأكاديمية على وجه الخصوص ، والذي ينعكس بالإيجاب على إتقان أداء مهام حرس الحدود المتعددة.وبين اللواء الغامدي أن هذا البرنامج يُعد أحد أهم البرامج التدريبية للضباط حديثي التخرج ، لاحتوائه على العديد من البرامج والأنشطة اللامنهجية ، التى تهدف إلى تأهيل الضباط والرفع من قدرتهم وكفاءتهم في تنفيذ مهام حرس الحدود، مما يجعلهم جاهزين للانضمام إلى زملائهم في الميدان لخدمة الوطن الغالي.من جهته أوضح المتحدث الإعلامي للأكاديمية الرائد محمد بن أحمد الثقفي ، أن هذه الدورة استمرت لمدة تسعة أشهر تخللها العديد من البرامج التدريبية ، واحتوت على عدد من الحقائب التدريبية في العلوم الأمنية ، وأمن الحدود ، والقانون الدولي العام والخاص ، واللغات،والتحقيق، والاتصالات، والبحث والإنقاذ، والإسعافات الأولية، وإجراءات القبض والتفتيش وقواعد الاشتباك، وغيرها من الدورات التخصصية في العلوم البحرية.وأضاف الثقفي أن الدورة تخللها برنامج "تعسكر" استمر لمدة عشرة أيام للتدريب على مهارات الرماية على أسلحة حرس الحدود، ومهارات التعايش، واختتم البرنامج بالتدوير الوظيفي في قواعد حرس الحدود البحرية ، لتعزير وتحقيق التكامل بين الجانب الأكاديمي والجانب التطبيقي في بيئة العمل.// انتهى //19:07ت م0278