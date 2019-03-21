الطائف 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسقامت أمانة الطائف بتنظيف أكثر من 37 موقعاً من مخلفات البناء والنفايات الصلبة ضمن جهود تحسين المشهد الحضري وإزالة المشوهات البصرية، واستطاعت التفاعل السريع مع أكثر من 149 ملاحظة حول النظافة ومعالجتهافي أسبوع واحد، وقد أزالت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للنظافة أكثر من 4070 طناً من المخلفات الصلبة (ما يزيد عن 300 رد) ولازالت الجهود مستمرة في مواقع مختلفة لإزالة كافة أنواع المشوهات البصرية.وبينت الأمانة أن آليات الإدارة عالجت كافة المواقع التي رصد بها مخلفات صلبة ، شملت الأراضي الفضاء، ومداخل الإحياء الجديدة، وبجانب براميل النفايات، وبينت أن الإدارة عملت على متابعة المخلفات من خلال فرق ميدانية والتعامل معهاوفق توجيهات أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بضرورة التعامل الفوري مع المخلفات بمختلف أشكالها، بالإضافة إلى تطبيق الأنظمة والتعليمات على المقاولين أو أصحاب العقارات تحت الإنشاء والتي لم تلتزم برفع مخلفات الهدم والبناء.وأشارت الأمانة البرامج اليومية للنظافة تغطي أرجاء المدينة والضواحي، وذلك من خلال خطة معدة مسبقاً لدعم احتياج الأحياء من خدمات النظافة وزيادة إعداد العمالة ومرات تفريع الحاويات في المواسم.// انتهى //19:07ت م0279