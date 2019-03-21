نجران 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في قسم القيادة المدرسية بإدارة الإشراف التربوي للبنات، اليوم، البرنامج التدريبي "القائد الناجح" والذي استمر يومين، بمقر الإدارة.وهدف البرنامج إلى تحسين الكفاءة وتطوير المهارات، ومن هو القائد الناجح وصفاته وأهميته، والمهارات التي يجب أن تتواجد فيه، وشرح خطوات التخطيط وفوائده، وكيفية التعامل والحوار والمناقشة مع الآخرين، وإدارة الوقت وبناء فريق العمل وصفاته، وإدارة الاجتماعات وحل المشكلات واتخاذ القرارات. //انتهى//19:08ت م0280