نجران 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسأطلقت جامعة نجران ممثلة في وكالة عمادة شؤون الطلاب بشطر الطالبات اليوم فعاليات "أسبوع البيئة" تحت شعار "نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا".وأوضحت وكيلة عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الطلابية بشطر الطالبات الدكتورة، صباح الصبحي بأن تخصيص أسبوع للاحتفاء بالبيئة يأتي من مبدأ أهمية المحافظة عليها ودورها في التأثير على المجتمع صحياً.وهدفت الفعالية إلى تعزيز الوعي البيئي لدى منسوبات الجامعة، وتحفيز عادات وسلوكيات حميدة، وكذلك التشجيع على حماية البيئة ورعايتها والمحافظة عليها.وتضمنت الفعاليات أنشطة متنوعة، وتوزيع بروشورات توعوية لتوعية الطالبات بالحفاظ على البيئة وحمايتها لتحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة تحظى بأعلى درجات الرعاية والاهتمام تحقيقا لرؤية المملكة 2030، وحملتي تنظيف وتشجير، وكذلك تنظيم مسابقة التصوير الضوئي "البيئة في صورة" بهذه المناسبة.// انتهى //19:08ت م0281