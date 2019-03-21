الرياض 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسيحتفل العالم اليوم بـ "اليوم العالمي للشعر"، الذي يوافق 21 من مارس، ويتزامن مع معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام، ما يجعل من هذه المناسبة فرصة عظيمة لتوقيع دواوين الشعر، وتبادل الحوارات حول الشعر وإبداعاته.وإحياء لهذا اليوم، خصص معرض الرياض أمسية شعرية اليوم الخميس؛ حيث عبّر الشاعر زكي الصدير عن تلك البهجة بقوله "إن الشعر هو لغة العالم، ولغة الحياة، والسعادة، والأمل، والحرية.من جهتها قالت الكاتبة تركية العمري "في هذا اليوم احتفال لا يبدأ بيوم الشعر العالمي وحسب، ولا ينتهي به، فالشعر يحتفل به في كل الأيام، ومعرض الرياض الدولي للكتاب هو إحدى تلك المناسبات".فيما يعبّر الشاعر علي السعيد عن سعادته بحضور الدواوين الشعرية للجيل الجديد بهذا الكم الطباعي، ملمحاً إلى أنه تحمس لتجميع قصائده وطباعتها، وقد تجول في المعرض ليبحث عن الدار المناسبة ووجد بغيته في المعرض.وفي المناسبة العالمية للشعر توجه الشاعرة هدى السالمي رسالة للشعراء الذين تأثروا بالعالم الافتراضي أن ينتبهوا لما حولهم من كتب تناديهم ودواوين ورقية تحتاج إلى أيديهم وأعينهم، وهاه و معرض الرياض فرصة لاقتناء الدواوين الشعرية وغيرها وإعادة العلاقة بالواقع، والخوض في تفاصيل ربما لا يلتفت إليها كثيرون بسبب الغرق في التقنية، مؤكدة أنه لا شيء يعوض عن قيمة معرض الكتاب وأهميته.// انتهى //19:08ت م0282