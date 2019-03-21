ياوندي 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسنظم مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي في العاصمة الكاميرونية ياوندي، على مدار يومين، دورة شرعية، تحت عنوان "الأمن مسؤولية الجميع".وقدم الدورة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد للدعوة والإرشاد، الشيخ عواد بن سبتي العنزي.وقال مدير مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي في ياوندي، الشيخ عنتر بن محمد الحازمي: "إن الدورة قُدمت بشكل خاص، للاجئي إفريقيا الوسطى" موضحاً أن عدد الحضور بلغ ما بين 60 إلى 70 إماما وخطيبًا من مخيمات لاجئي إفريقيا الوسطى، شرق جمهورية الكاميرون.// انتهى //19:11ت م0283