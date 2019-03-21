الرياض 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسأكد عضو الجمعية السعودية للمحافظة على التراث مخلد بن عمر العتيبي، أن أختيار المملكة العربية السعودية مقراً للمنظمة الدولية للإبل يعد تقديرا للجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، للأهتمام بالإبل والمحافظة عليه، وإبراز أصالة موروث الإبل على الصعيد الدولي .وقال " تسعى المملكة دائماً للحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي كون ذلك له ذو قيمة كبيرة للبشرية. ويتجسد ذلك في اتفاقية دولية معروفة باسم "اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي"، والتي اعتمدتها منظمة اليونسكو .وأضاف يقول" يعد أول ميثاق دولي للإبل، وانطلاقة واسعة نحو العالمية للاهتمام والمحافظة على هذا الرمز الأصيل والتعريف بالإبل وارتباطها بالتراث في المملكة العربية السعودية ودول العالم التي تعيش فيها الابل " .وأفاد العتيبي أن الجمعية العمومية عقدة اليوم بحضور 96 ممثل على مستوى دول العالم للمشاركة في تأسيس المنظمة الدولية للإبل، عاداً اختيار رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين رئيساً لها، اختياراً موفقاً لدوره في رئاسة نادي الإبل السعودي الذي حقق انجاز خلال عام من تأسيسه وتنظيمه لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي شهدنا النجاح الكبير في نسخته الثالثة .// انتهى //19:41ت م0295