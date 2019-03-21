الاحساء 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واساختتم منتدى الأحساء للاستثمار 2019 الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيزأمير المنطقة الشرقية وتنظمه غرفة الأحساء بالشراكة الاستراتيجية مع أرامكو السعودية في نسخته الخامسة تحت شعار "الأحساء.. طاقة استثمارية"، في يومه الثاني , جلساته بجلسة حوارية مفتوحة استضافت خلالها مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية محمد بن علي العبار الذي كشف خلالها أن 35% من الشركات القائمة حاليًا حول العالم لن تكون موجودة خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بسبب وتيرة التغييرات والتحولات السريعة التي يشهدها العالم سواء على صعيد المنتجات أو طلبات المستهلكين وتغيير القوانيين والأنظمة، لذلك من المهم جدًا أن يكون الإنسان على ارتباط وثيق بما يحدث حوله في العالم.وأشار العبّار إلى أننا كقطاع أعمال يجب أن ننظر بترقب وحذر كبير للوضع الاقتصادي العالمي في العام الجاري 2019، نسبة للاضطراب الكبير الذي يشهده العالم على كافة المستويات خاصة المستويين السياسي والاقتصادي.//انتهى//19:42ت م0296