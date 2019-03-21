نجران 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسدشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران، المهندس، منصور بن علي الشمراني، اليوم فعاليات أسبوع البيئة الأول لعام 1440 هـ بالمنطقة، والذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة ويتضمن عدداً من الفعاليات المصاحبة، تحت شعار "نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا".وأوضح الشمراني، أن هذه الفعالية تأتي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء في تخصيص أسبوع خاص بالبيئة في كل عام، وتتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة إقامته وتنفيذه ودعوة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات البيئية للمشاركة في نشاطاته، وذلك في أول أسبوع من فصل الربيع من كل عام.وأكد الشمراني أن هذه الفعالية تأتي انطلاقا من حرص القيادة -أيدها الله - في رفع مستوي الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة بمختلف مناطق المملكة، ومن خلال العديد من الأنظمة والتشريعات التي صدرت وتُعنى بالبيئة والغطاء النباتي والحياة الفطرية، لتحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، مبيناً أن الفعالية تتضمن محاضرات وندوات وفعاليات في منتزه أبا الرشاش، وحملات تشجير عامة بالتعاون مع عدد الإدارات الحكومية، إلى جانب التعاون مع كشافة تعليم نجران في تنظيف منتزه الملك فهد ووادي نجران، وحملة جمع البذور من المنتزهات، كما أقام الفرع منصة في رويال سنتر يتم من خلالها تقديم بروشورات توعويه وهدايا ، ومسيرة السيارات التي تحمل اللوحات الإرشادية عن البيئة وأهميتها وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى مشاركة مكاتب الفرع في جميع محافظات المنطقة في هذه الفعالية.ودعا الشمراني الجميع للمشاركة في هذه الفعاليات والاستفادة من خلال ما يقدم خلالها من معلومات وأنشطة متنوعة موجهة لجميع شرائح المجتمع.//انتهى//19:46ت م0297