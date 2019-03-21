جدة 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واستحتضن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية فعاليات مهرجان "أكشن مانيا Action Mania" ، وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت خلال الفترة من 21 مارس إلى 20 أبريل لعام 2019م ، ليلبي متطلبات وتطلعات سكان المدينة الاقتصادية وزوارها من مختلف الشرائح والأعمار ، خاصة الباحثين عن الترفيه والإثارة في بيئة عصرية متكاملة.وسوف يضم المهرجان عدداً من الأنشطة المثيرة والشيقة وألعاب متنوعة للصغار والكبار ، لتناسب كافة أفراد العائلة مثل: التسلق والقفز الحر، وأرجوحة السيرك، وغيرها من ألعاب المهارة واللياقة البدنية، كذلك سلسلة من العروض المسرحية والفنية، وعروض ستاند أب كوميدي ، يتم خلالها تنظيم عدة مسابقات ومنح هدايا متنوعة للحضور.ويحيط المهرجان باقة واسعة من الخدمات والمرافق العامة عالمية المعايير ، تتضمن سلسلة متنوعة من المطاعم المحلية والعالمية المعروفة والمطلة على الواجهة البحرية والمارينا، إلى جانب المحلات التجارية وخدمات الأمن والسلامة ، ومواقف السيارات والمساجد.يذكر أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تعيش مرحلة جديدة من النمو المتسارع في عدد من القطاعات الإستراتجية ، بالتوافق مع رؤية المملكة 2030، من بينها قطاع السياحة والترفيه ، إسهاماً في خلق عالم من الرفاهية في قلب الوطن لتصبح الوجهة السياحية الصاعدة على البحر الأحمر .// انتهى //19:54ت م0298