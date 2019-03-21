القاهرة 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، موقف مصر الداعم لموريتانيا في مواجهة الإرهاب، وذلك في إطار الارتباط القائم بين الأمن القومي المصري والأوضاع الأمنية في منطقة الساحل، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد فيما يتعلق بتبادل المعلومات حول التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة.وأعرب الرئيس السيسي خلال اجتماعه اليوم بالقاهرة مع وزير الثقافة والصناعة والمبعوث الشخصي للرئيس الموريتاني، سيدي محمد، عن التطلع لمواصلة تطوير التعاون بين الدولتين في المجالات الثنائية الحيوية ذات المنفعة المشتركة للجانبين.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع شهد تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الحيوية على الساحة الإقليمية في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، لا سيما الأزمة الليبية وجهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.// انتهى //20:00ت م0299