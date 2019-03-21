الرياض 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسوقع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، كتابه الجديد "كوكبة الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"، الصادر في 550 صفحة من القطع الكبير، متضمناً ثلاثة عشر فصلاً.جاء ذلك خلال زيارة معاليه لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2019، حيث كان في استقباله المشرف على وكالة الوزارة للشؤون الثقافية مدير معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 عبدالله الكناني.وأكد الشيخ السديس في تصريح له خلال جولة في المعرض أهمية الكلمة، بوصفها قيمة وأمانة، ورسالة، مبيناً أن المملكة هي رمز من رموز الأمن والسلام، والاعتدال، ونشر سماحة هذا الدين ووسطيته، وهي خير للإسلام والمسلمين وللشعوب العربية والإسلامية وللعالم أجمع، كما تسعى إلى مكافحة الإرهاب، وإلى نشر الأمن والسلم العالميين لتحقيقهما.// انتهى //20:14ت م0300