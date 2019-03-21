السيح 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم, حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلاب جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز ، وذلك بالمدينة الجامعية بالخرج.وشاهد سموه في مستهل الحفل مسيرة الخريجين من مختلف التخصصات في درجة البكالوريوس والماجستير , ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها شاهد الحضور فليماً تمثيلياً .بعد ذلك ألقى الطالب أحمد بن شيحان العنزي من كلية الطب كلمة الخريجين, رحب فيها بسمو أمير منطقة الرياض، منوهًا بما وجده الطلاب في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز من فرصةَ لطلبِ العلمِ ، والمشاركة في الأنشطة الطلابية، والمسابقاتِ البحثيةِ والأعمالِ التطوعية والخدمة المجتمعية التي مكنت الطلاب من تحقيق ذواتهم وصقل مهاراتهم .بعدها ألقى معالي مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة الرياض والحضور ، معرباً عنه شكره لسموه على رعايته للحفل ، وقال: "إن النجاح والتخرج مدعاة للفرح والسعادة لصاحب الإنجاز ولمن أسهم وشارك في تحقيقه ونحن في الجامعة نسعد بكل إنجاز يتحقق ونبارك للمنجزين ونشكر المساهمين في تحقيقه".وأشار معاليه إلى أنه في شهر رمضان القادم تكمل الجامعة عشر سنوات من عمرها وخلال هذه الفترة ضخت الجامعة لسوق العمل أكثر من 27 ألف خريج وخريجة 60% منهم من أقسام الطالبات, مبيناً أن جامعة الأمير سطام جامعة مرنة تعمل على التكيف مع متطلبات التنمية والتوجهات الاستراتيجية ومن هذا المنطلق أطلقت الجامعة مع بداية هذا العام الإصدار الثاني للخطة الاستراتيجية برؤيتها الجديدة " جامعة متميزة في التعليم، منافسة في البحث العلمي الداعم لاقتصاد المعرفة، وفاعلية في الشراكة والمسؤولية المجتمعية " متخذين شعاراً لنا " جامعة يفخر بها الوطن " كما حددت الخطة عشرة أهداف استراتيجية متوافقة مع رؤية المملكة 2030 للإسهام في تحقيق وطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر .وأفاد أنه على مستوى الشراكة والمسؤولية المجتمعية أطلقت الجامعة برنامجاً نوعياً في الأسبوع الماضي موجهاً للمرأة يعنى بالتوعية من سرطان الثدي وإجراء مسح وفحوصات متقدمة للكشف المبكر لهذ المرض من خلال المستشفى الجامعي وكذلك العديد من البرامج المجتمعية لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين وغيرهم .وفي ختام كلمته أعرب عن شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز على رعايته للحفل، مشيداً بحرص سموه الدائم على دعم الجامعة ومساندتها، كما شكر كل من عمل على تنظيم هذا الحفل، مهنئاً الطلاب الخريجين وأولياء أمورهم، داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.بعدها أعلن عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الصقر نتائج خريجي الدفعة العاشرة للفصل الأول والمتوقع تخرجهم في الفصل الثاني للعام الدراسي 1439هـ / 1440هـ، وعددهم 1651 طالباً موزعين على كليات الجامعة في جميع مقارّها في المحافظات الستة .وأعرب الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في تصريح صحفي عن تهنئته للوطن بهذه الدفعة الجديدة من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الذين سينضمون إلى مسيرة البناء وسيكونون خير لمن يدعم هذه المسيرة بجد واجتهاد وأمانه و صدق .وهنأ سموه معالي مدير الجامعة وهيئة التدريس وأسر الطلبة والطالبات على نجاح الأبناء وتخرجهم، داعياً الله العلي العظيم أن يوفقهم في مسيرتهم العلمية والعملية .وبين أن تعدد الجامعات بمحافظات تخطيط سليم الذي انتهجته القيادة الرشيدة والأن يعطي ثماره بشكل جيد .// انتهى //20:16ت م0301