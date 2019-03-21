عدن 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسبحث رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، اليوم، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر، جهود عملية السلام في البلاد.وناقش اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، مستجدات الأوضاع في اليمن، والجهود الأمريكية الداعمة للتوصل إلى عملية السلام الكاملة.وثمّن عبدالملك الدور الأمريكي الفاعل في اليمن بالعمل مع تحالف دعم الشرعية اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الذي قاد الى الحيلولة دون سقوط اليمن في الأطماع الإيرانية.ولفت النظر إلى أن حكومته تعول على الدور الأمريكي في الضغط على إيران للتوقف عن خططها ومشروعها التخريبي والتدميري، والكف عن استمرارها في دعم ميليشيات الحوثي الانقلابية.// انتهى //20:28ت م0304