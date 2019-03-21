الدمام 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واساختتم مكتب تعليم شرق الدمام اليوم، البرنامج التدريبي المهني لمعلمي اللغة الإنجليزية (المرحلة الثالثة)، بحضور مدير مكتب تعليم شرق الدمام محمد بن مبارك الزهراني، ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بتعليم الشرقية قاسم مكتلي، والذي استمر لمدة 10 أسابيع بواقع (٤٠) ساعة تدريبية.وتنوعت المناقشات والإستراتيجيات المطبقة، حيث كان الهدف منه تطوير وتحسين مهارات تدريس اللغة الإنجليزية، وتطبيق إستراتيجيات التعليم والتعلم بما يتفق مع مهارات القرن الحادي والعشرين.من جهته أوضح مشرف اللغة الإنجليزية بمكتب تعليم شرق الدمام محمد السبحي، أن البرنامج كان له جوانب إيجايبة تعكس مدى حاجة الميدان التربوي لإستراتيجيات تعزز من مخرجات مدارس التعليم العام للأفضل، وهذا ماعمل عليه الفريق المختار الذي يمثل معلمين خبراء بمكتب تعليم شرق الدمام.وأكد السبحي ضرورة بناء قدرات المعلمين في دمج التكنولوجيا في عملية تعليم اللغة الإنجليزية، وتعلمها وتطوير مهارات المعلمين في تعزيز الدافعية، ودعم وصول الطلاب إلى مستويات عالية من الاندماج والتفاعل، وتنويع الأنشطة الحركية والألعاب لتنمية مهارات التفكير لديهم، وتطوير المادة مهنيًا وإثراء معلوماتهم حول بعض النظريات في تعليم اللغات، كما اشتمل البرنامج على مجموعة من الأساليب والإستراتيجيات غير المباشرة لتطبيق التعلم المتمركز حول المتعلم.// انتهى //20:41ت م0305