جيزان ١٤ رجب ١٤٤٠هـ الموافق ٢١ مارس ٢٠١٩م. واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم فعاليات أسبوع البيئة بالمنطقة ، الذي ينفذه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان تحت شعار " نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا "، وذلك بمركز كادي مول التجاري بمدينة جيزان.وفور وصول سموه قام بقص الشريط إيذانًا بتدشين المعرض المصاحب لفعاليات الأسبوع، مستمعًا سموه والحضور لشرح مفصل عن المعرض من القائمين علي مختلف الأركان والأقسام، التي تمثل مشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات التطوعية ذات العلاقة بتنمية وحماية البيئة.وبَدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس غانم بن حامد الجذعان كلمةً، أكد فيها أهمية تفعيل أسبوع البيئة في رفع مستوى الوعي بالحفاظ على البيئة، لدى الجهات الحكومية والأفراد والمجتمع بشكل عام، وحماية البيئة والمحافظة عليها من التلوث، من خلال البرامج التوعوية والإرشادية، وعقد العديد من الشركات المجتمعية مع عدد من الجهات الحكومية والشركات والفرق التطوعية بالمنطقة.وبين أن الأسبوع سيشهد زراعة أكثر من ٣٠ ألف شتلة من الأشجار بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة، إلى جانب العديد من الفعاليات، تشجير مساحات ومواقع متفرقة بالمنطقة، وتشجير وتنظيف المنتزهات الوطنية بالمنطقة، وتنظيف الشواطئ، وكذلك قاع البحر بواسطة الغواصين.إثر ذلك توالت فقرات الحفل من عروض مرئيّة وفقرات تعريفية بأسبوع البيئة وما يتضمنه من برامج وفعاليات.وفِي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة جازان الجهات الداعمة والمشاركة في فعاليات الأسبوع، وتسلم سموه هدية تذكارية بالمناسبة.حضر الحفل معالي مدير جامعة جازان الدكتور مريع بن حسين القحطاني وأمين المنطقة نايف بن مناحي بن سعيدان، ووكيل إمارة المنطقة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي وعدد من المسؤولين.//انتهى//20:44ت م0306