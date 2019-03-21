جدة 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في مكتبه بجدة أمس، سفير أيرلندا لدى المملكة، جيرارد ماكوي.وتبادل الأمين العام وضيفه خلال لقائهما الودّي، وجهات النظر حيال مختلِف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وعبر السفير ماكوي عن اهتمام بلاده بتعميق العلاقات مع منظمة التعاون الإسلامي خدمةً للمصالح المشتركة.ورحب العثيمين بالرغبة الأيرلندية، مشددًا على أهمية البقاء على اتصال مستمر والعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية.// انتهى //20:45ت م0307