الأحساء 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسنظمت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء أمس، ورشة عمل في "فن التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة" ضمن برامجها وأنشطتها الثقافية، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية.وتناولت الورشة التي قدمها كلٌ من محمد الطعيمة من ذوي الإعاقة السمعية، و فيصل العبودي من ذوي الإعاقة الحركية، و ميثم العيسى من ذوي الإعاقة البصرية، نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع السعودي، كما استعرضوا بعض الأفكار والتصورات الخاطئة لدى بعض أفراد المجتمع عن الإعاقة، إلى جانب فنيات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، والسمعية، والبصرية، والعقلية، وصعوبات النطق والتخاطب، وكذلك آلية تعامل منسوبي الشركة مع الأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف فئاتهم للوهلة الأولى، سواء أكانوا موظفين أو عملاء، بالإضافة إلى آلية تنسيق المواعيد معهم.من جهته أوضح المدير التنفيذي للجمعية عبداللطيف الجعفري أن الورشة تأتي ضمن إستراتيجية الجمعية في نشر الوعي وإرشاد أفراد المجتمع بالإشكالات التي يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة، والسبل المثلى للتعاطي معها، مبينًا أن الجمعية تحاول من خلال برامجها ومشروعاتها التدريبية المنتهية بالتوظيف، الانسياق مع مبادرة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المنبثقة من رؤية المملكة 2030م في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، تضمن استقلاليتهم وتحقق اندماجهم، بوصفهم عناصر فاعلة ومنتجة في المجتمع عبر تطوير الآليات والإجراءات، لتمكين ذوي الإعاقة القادرين على العمل، والتي تسعى من خلالها إلى تشجيع توظيف وعمل هذه الفئة في القطاع الخاص، مع التركيز على أهمية الحصول على الخدمات التيسيرية المساندة للقيام بالمهام الوظيفية، وتهيئة بيئة العمل لتكون مساندة (موائمة) لتسهيل القيام بمهام ومتطلبات الوظيفة.// انتهى //20:49ت م0308